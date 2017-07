Ulven har tatt 100 nye sauer på Totenåsen

– De siste 14 dagene har det vært angrep ganske ofte, så vi har funnet igjen til sammen 100 dyr som er skadet eller drept. Vi har også funnet noen i dag, så det dukker stadig opp nye dyr som er tatt av ulv, sier Per Erik Leirdal i Kolbu saubeitelag.

– Ikke moro

Det var Oppland Arbeiderblad som først skrev om alle sauene som er tatt de siste ukene. Leirdal har sammen med flere sauebønder de siste 14 dagene funnet 76 drepte og 25 skadde sauer på Totenåsen.

– Dette er ikke moro. Vi er i et beiteprioriert området, og her har ulven herjet i hele sommer. Det er dokumenter at det er ulven som har tatt sauene vi har funnet. Noen har også sett ulv og viltkameraer har også tatt bilde av ulven, sier Leirdal.

FOTOGRAFERT: Ulven som har tatt livet av over 160 sau i Hurdal og Hadeland er trolig fotografert av et viltkamera på Øståsen i Gran kommune. Foto: Fellingslaget i Gran

Beitelaget slapp til sammen 3400 sauer ut på beite i år, og har så langt samlet inn halvparten på grunn av fare for at de skal bli tatt av ulv. Han sier det ikke er lett å ta hjem sauen såpass tidlig, fordi det ikke er nok mat på innmarksbeite.

– Mange har tatt sauen hjem, men det er ikke alle som har beite hjemme, så da er det slakting neste hvis man må ta dem hjem.

Ikke funnet alle

Han tror det fortsatt er mange skadde og døde sauer de ikke har funnet.

– Det er lam som har kommet hjem uten mor og det er ikke normalt, så det er nok mange kadavre vi ikke har funnet.

Det er gitt fellingstillatelse på ulv i området, men så langt er ingen ulv skutt. Fellingslaget er ute hver natt, ifølge Leirdal.