Ulv skutt på Østre Toten

Rundt klokka 05 mandag morgen ble en ulv skutt på Østre Toten. Jaktleder Kjell Bakken forteller at et nytt fellingsforsøk ble igangsatt søndag, etter at en rekke sauer ble funnet skadet og drept etter nytt ulveangrep samme dag.