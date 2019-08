– Folk er antageligvis ikke klar over at de gjør seg selv til lovbrytere, når de sykler innover her i Rondane. Det fremstår litt tullete for meg, sier Kristian Brustad.

I disse dager er han i likhet med mange andre turister på vei inn i landets eldste nasjonalpark.

For elsyklistene, stopper turen brått.

– Det er helt uforståelig, dette må ordnes opp i, sier lederen av nasjonalparkstyret, Bengt Fasteraune. Han kan ikke begripe hvorfor situasjonen må være slik.

FORSTÅR IKKE ARGUMENTET: Lederen av nasjonalparkstyret mener elsykkel- forbudet ikke har noe med verneformålet å gjøre. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

El-sykler regnes som motorisert kjøretøy. Nasjonalparker som Rondane, Jotunheimen og Dovrefjell vernede områder. Blant annet av hensyn til villrein.

– Villrein ser ikke forskjell på el- og vanlig sykkel. Dette må da være en glipp, sier Fasteraune.

– Skulle vi ikke være miljøvennlige?

Blant Norges mest populære turisthytter, er det milevis av sykkelstier. Likevel setter regelverk kjepper i julene for elsyklistene.

– Vi hadde laget et opplegg der folk skulle kunne reise klimavennlig fra Oslo S, og helt inn i nasjonalparken. Det blir jo umulig nå, selv om elsykler står likt med vanlige sykler i utmark, sier Atle Bråtet i Rondaneguiden.

I Jotunheimen har de også forsøkt å frakte folket klimavennlig til fjells, men blir hindret av det samme regelverket.

HAV AV SYKLER: Ved Glitterheim er det veldig populært å sykle. Foto: Even Lusæter / NRK

– Vi fikk jo grønne midler for at folk skulle sykle til fjells i stedet for å ta drosje, men de kommer ikke hele veien slik som det er nå, sier turistverten på Glitterheim, Knut Vole.

Regjeringen forstår frustrasjonen, men:

– At folk gjerne vil el-sykle der, er noe av grunnen til at vi nå vurderer for å gjøre det mulig. Jeg tror likevel ikke at vi bør ha fullt slipp av elsykler i sårbare verneområder, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (V).

Det kan også ta tid før regelverket blir tilpasset den nye trenden.

MÅ HUSKE PÅ NATURVERDIENE: Statssekretær Sveinung Rotevatn mener naturverdiene må komme først i diskusjonen om elsykling i nasjonalparker. Foto: Olav Heggø / Fotovisjon AS

– Vi har ikke satt noen endelig dato. Det jobbes så raskt som mulig, for å tilpasse et regelverk som passer til de faktiske forholdene, sier Rotevatn.

Ute i naturparkene, sitter både turister og næringsdriverne og klør seg i hodet.

– Vi forstår det ikke jo ikke selv, og da forstår i hvert fall ikke turistene. Det ser vi, og forvalterne må gjentatte ganger svare på dette regelverket som bare blir en ulempe, sier Fasteraune.