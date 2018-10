Utvalgsleder Marit Gilleberg ville ha kommunen på offensiven igjen da kontrollutvalget møttes mandag.

– Vi har vært en kommune med træl, nå skal vi bli en kommune med tæl igjen, sa hun.

Kontrollutvalget vil ha en gjennomgang av hva slags tilbud psykisk utviklingshemmede i kommunen får i dag. De overlater til Fylkesmannen i Hordaland å finne ut hva som gikk galt da tre brødre ble diagnostisert som psykisk utviklingshemmede.

Egen gransking

Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre en omfattende gransking om hva som har skjedd i Tolga kommune etter at tre brødre ble diagnostisert som psykisk utviklingshemmede og satt under verge.

Men kontrollutvalget i Tolga har uavhengig av det, satt i gang sin egen gransking.

Rådmannen fikk frist til sist fredag til å svare på tre spørsmål:

På hvilket grunnlag ble diagnosen psykisk utviklingshemming satt i 2013/2014?

Har personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet den samme diagnosen i dag, og hvis ikke, hva er årsaken til endringa?

Hvordan var kvalitetssikringa og hvilke godkjenningsrutiner fantes når en ba om midler fra Helsedirektoratet, og som var godkjent av rådmann og revisor?

– Uklart regelverk

FULGTE: Rådmann Siv S. Sjøvold og ordfører Ragnhild Aashaug fulgte møtet i kontrollutvalget Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Et kjernespørsmål er hvordan diagnosen psykisk utviklingshemmet har blitt satt. Kontrollutvalget overlater denne granskinga til Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig ber de om at rådmannen legger fram skriftlig hvilke rutiner kommunen har på dette feltet. I tillegg skal ordføreren bestille en ny forvaltningsrevisjon for å se på det helhetlige tilbudet til brukerne.

Samtidig mener kontrollutvalget at rundskrivet fra staten om hvordan personer kan diagnostiseres som psykisk utviklingshemmede er uklart.

Kontrollutvalgets leder Marit Gillberg er klar på at dette er en sak som gjelder hele landet, ikke bare Tolga.

– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse i kontrollutvalget. Vi må holde oss til det vi har greie på, sier Gilleberg som mener at regelverket er så vanskelig at mange har problemer med å skjønne det.

Gilleberg understreker at hun som kommunestyremedlem er opptatt av at kommunen rydder opp i sine feil.

Ordfører Ragnhild Aashaug fulgte kontrollutvalgets møte.

– Jeg synes de har gode konklusjoner. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut hva som har gått galt. Det statlige rundskrivet som er uklart er en viktig årsak, mener ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).