Uforsvarlig å spille så lenge

– I utgangspunktet spiller vi en kamp på 3 x 20 minutter og når det begynner å nærme seg 11. perioden og det er kramper både her og der, begynner det å nærme seg grensa for om dette er helt bra for spillerne, sier Storhamar-trener Sjur Roberg Nilsen.