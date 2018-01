TV 2: Politiet tror ektemann fjernet snø med Jemtlands blod fra gården

Janne Jemtland (36) ble funnet død i Glomma 13. januar. Foto: Politiet

Politiets teori er at mannen i etterkant dumpet snøen på de to stedene det ble funnet blod som stammet fra Jemtland, ifølge TV 2.

Jemtland forsvant natt til 29. desember 2017, og ble meldt savnet av ektemannen på formiddagen 30. desember. Hun ble funnet død i Glomma 13. januar, men politiet bekreftet fredag at hun ble drept hjemme på gården hvor hun bodde.

I dagene etter at Jemtland ble meldt savnet fant politiet to blodspor ikke langt fra hverandre, men 11 kilometer fra parets eiendom. Disse blodsporene har vært et av de store mysteriene i Jemtland-saken.

Utelukket ikke planting av blod

NRK har tidligere meldt at politiet har jobber ut fra et bredt spekter av teorier. Før Jemtlands ektemann ble siktet for drapet, ville ikke politiadvokat André Lillehovde van der Eynden avkrefte at blodet kan ha vært plantet.

Van der Eynden ønsker ikke å kommentere TV2s opplysninger. Den siktedes forsvare, Ida Andenæs, vil heller ikke si om flytting av blod har vært et tema i avhørene av ektemannen.

NRK har vært i kontakt med politiet i Brumunddal. De ønsker ikke å kommentere opplysningene. Hanne Stine Kind, kommunikasjonsrådgiver i Innlandet politidistrikt, sier avhørene av ektemannen vil fortsette i uke fem.

Politiet bekreftet 16. januar at de har en teori om hendelsesforløpet og hva som hadde skjedd med Janne.

Ektemannen er siktet for drapet, men erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Han har likevel samarbeidet med politiet i avhør og «knytter seg til situasjonen» som førte til at den 36-år gamle kvinnen er død.

Politiet har bekreftet at det var opplysninger fra ektemannen som førte til at Jemtland omsider ble funnet, etter at leteaksjonen hadde pågått i to uker.

NRK fortalte i forrige uke hvordan den nå drapssiktede ektemannen kunne bevege seg fritt ved flere av stedene som har vært sentrale i etterforskningen før han ble pågrepet. Mannen er nå varetektsfengslet med brev – og besøksforbud.

TROLIG DREPT HJEMME: Politiet mener Janne Jemtland ble drept her på gården i Veldre i Brumunddal. Du trenger javascript for å se video. TROLIG DREPT HJEMME: Politiet mener Janne Jemtland ble drept her på gården i Veldre i Brumunddal.

Begraves fredag

Janne Jemtlands bror, Terje Opheim, bekreftet overfor NRK tirsdag at Jemtland begraves ved Veldre kirke i Brumunddal fredag.

Familien vil tillate at media er til stede under begravelsen og dekker saken, men i samarbeid med politiet setter de klare grenser og ber offentligheten respektere privatlivets fred.

– Vi må beskytte den nærmeste familien, ikke minst barna, i sorgen, sier broren til Janne, Terje Opheim.

Barna til ekteparet har fått oppnevnt Inger Johanne Reiestad-Hansen som bistandsadvokat. Hun sier de blir tatt godt hånd om, men at det er vanskelig for dem å ta inn over seg det som har skjedd.

Politiet har foreløpig ikke ønsket å slå fast hvordan de mener blodet til Janne Jemtland har kommet seg til de to funnstedene. Her undersøker politiet veikanten ved det første funnstedet, i Fagerlundveien. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

