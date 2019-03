Turgåerne sitter nå i debrief med politiet.

– De to turgåerne er ved godt mot, sier Tom Ording Dahl i Skjåk Røde Kors, som har koordinert redningsaksjonen.

Han forklarer at de to var nedkjølte og hadde lite drikke da de ble funnet, men at det går bra med dem.

Det var klokken 12 i dag at det kom melding om at de to turgåerne satt værfaste i fjellet. De gikk ut fra Sota sæter torsdag, men fikk utfordringer i det dårlige været. Dermed ble de nødt til å overnatte ute.

VANSKELIG AKSJON: Tom Ording Dahl i Skjåk Røde Kors beskriver aksjonen som svært vanskelig grunnet det dårlige været. Foto: privat

Ba om hjelp

Fredag sendte de to turgåerne beskjed om at de trengte hjelp, fordi de hadde lite mat igjen og sleit med å komme seg ned fra fjellet, ifølge politiet.

Derfor dro fire skutere og seks personer ut for å lete etter personene. Fem fra Røde Kors pluss en politimann deltok i redningsarbeidet.

Tom Ording Dahl beskriver redningsaksjonen som svært vanskelig på grunn av det dårlige været.

– Det har vært stiv kuling i området i hele dag, og betydelig skredfare i området. I tillegg var det dårlig sikt, på rundt 30 cm. Terrenget er svært ulendt i området, forklarer han.

Måtte kjøre omvei

Dahl forklarer at skuterne måtte kjøre en lang omvei for å finne turgåerne, fordi det var så høy skredfare i området.

– Hvordan klarte dere å finne dem i det dårlige været?

– De savna hadde satelittbaserte koordinater, slik at beskjeden fra dem inneholdt en nøyaktig plassering. Tilfeldigvis hadde Skjåk Røde Kors hatt øvelseskjøring i området, slik at vi hadde et trygt spor å følge. Hadde vi ikke hatt det hadde det vært uforsvarlig å legge ut i høyfjellet med så dårlig sikt, forklarer Dahl.