Turgåere angrepet av aggressive kuer

– Jeg orker ikke tenke på det. Den første natten fikk jeg ikke sove. Det er jo helt jævlig at sånt skal skje. Vi skulle ha lov å gå der uten å bli angrepet av kuer, sier ektemann Håkon Bergsjøbrenden til NRK.

Den dramatiske hendelsen skjedde på Totenåsen i Oppland lørdag og ble først omtalt av Oppland Arbeiderblad.

Ekteparet var ute på en formiddagstur i det populære turområdet og ble tidlig oppmerksomme på flokken med kuer som beitet der. Men det var først på tilbakeveien at de fikk problemer med dyrene.

Bergsjøbrenden forteller at det var tre kuer som angrep dem, og at én av dem var spesielt aggressiv.

TRODDE IKKE KUER VAR FARLIGE: Håkon Bergsjøbrenden og kona er ivrige turgåere og har respekt for beitedyr i utmark, men det blir lenge til neste tur i nærområdet. Her ved konas møkkete jakke etter hendelsen Foto: Ruth Barsten / NRK

Slo med skistaven

– Den gikk rett på Åse. Hun ble skjøvet over ende og havnet nede i grøfta. Det stod tre kuer og stanget. Jeg prøvde å hjelpe henne og slo med skistaven jeg hadde med, men da tok den ene kua og bare nikket meg bort med hue, sier Håkon.

Han forteller at opptrinnet varte 2–3 minutter, men at det føltes som en hel evighet.

For Åse Turid endte det med sykehusinnleggelse. Hun har fått påvist tre ribbeinsbrudd, brist i brystbenet samt at hun er oppskrubbet flere steder på kroppen. Da NRK besøkte ekteparet mandag var hun utskrevet fra sykehuset og lå til sengs med smertestillende. Selv er hun preget etter det som skjedde og ønsker ikke å si noe, men Håkon viser fram turklærne hennes som fortsatt fulle av gjørme etter basketaket.

Lørdag ble ytterligere ei kvinne angrepet av kuene i området, da hun var ute på en løpetur, skriver Oppland Arbeiderblad.

HOLD AVSTAND: Kjersti og Per Idar Vingebakken har drevet med kuer i mange år og oppfordrer alle turgåere til å opptre varsomt og helst ta små omveger når de møter store beitedyr. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Behov for opplysningsarbeid

Det er gardbrukerne Per Idar og Kjersti Vingebakken som eier beitedyrene som var involverte i hendelsen. De er svært lei seg for det som skjedde, og forteller at de har hentet hjem to kuer som samsvarer med beskrivelsen av dyrene som angrep turgåerne.

– Vi har full forståelse for at det føles fryktelig. Men dette er noe som kan skje overalt. Det er store dyr og det er situasjonsbetinget, sier Kjersti.

Hun og ektemannen synes saken er en påkjenning også for dem, og etterlyser bedre kunnskaper hos turgåere om hvordan de skal opptre rundt storfe på utmarksbeite. De viser til at beitelaget har satt opp mange plakater i området som opplyser folk om dette, og en av dem hang rett ved det aktuelle stedet der kvinna ble angrepet.

ETTERLYSER KUNNSKAP: Kjersti og Per Idar Vingebakken har 50 dyr på beite på Totenåsen og mener både turfolk og beitedyr må kunne bruke utmarka. De etterlyser at folk vet mer om hvordan de skal ferdes når de møter kuer på beite. Foto: Ruth Barsten / NRK

– Det å omgås dyr blir mer og mer fjernt for stadig større deler av befolkningen. Det er rett og slett behov for opplysningsarbeid rundt hvordan man skal opptre i møte med storfe, sier Per Idar.

Han mener det er vanskelig å si akkurat hva som skjedde i den bestemte situasjonen, men tror at ammekyrne må ha følt seg truet. Han forteller at dyrene kan bli skremt av hunder og folk med staver eller bærbøtter som kommer brått på dem.

– Angriper hvis de føler seg truet

Professor Olav Reksen, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet, har lang erfaring med ku- og kuadferd. Han sier at dyr med avkom, enten det er ville elgkuer eller tamme ammekyr, vil kunne angripe hvis de føler seg truet.

Professor Olav Reksen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. (Arkivfoto.) Foto: Ole Petter Klepp / NRK

– Det er forskjellig mellom ulike individer hvor sterk den forsvarstrangen er. Det er ikke sikkert at dette ekteparet føler at de har oppført seg truende i det hele tatt. Men ett eller flere av disse dyrene har tydeligvis følt at menneskene ikke skulle være der og angrepet, sier han.

Hans generelle råd er å trekke seg tilbake dersom kuer viser tegn til å være aggressive.

– Og treffer man på ammekyr med kalver, så bør man være ekstra aktpågivende og ikke presse seg på, sier han.