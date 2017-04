Trysilpris til dronning Sonja

Dronning Sonja er tildelt Trysil Knut prisen for 2017, melder Østlendingen. Hun har gitt beskjed om at hun kommer til Trysil for å motta prisen som deles ut under Elgfestivalen 31 august. Dette er tiende gang prisen deles ut og blant de tidligere prisvinnerne er Gunnar Sønsteby, Olav Thon og Nils Arne Eggen.