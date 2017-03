Trur på Storhamar-seier

Storhamarspiller Joakim Jensen tror kampen i kveld blir ekstra tøff for Sparta, etter at Storhamar vant den rekordlange kampen natt til i går. Vinner Storhamar i kveld er de klare for semifinalespill. Lillehammer må vinne kampen hjemme mot Lørenskog.