Trump får Storberget til å gjøre comeback

Etter 15 år i rikspolitikken kunne Knut Storberget i juni i fjor fortelle at han ville gi seg med politikk.

Storberget har vært stortingsrepresentant for Hedmark Arbeiderparti siden 2001 og var justisminister fra 2005 til 2011 i den rødgrønne regjeringen.

Nå har han ombestemt seg: Denne uka ble det klart at Storberget sier ja til å bli ny leder i Hedmark Arbeiderparti.

– Må slåss mot lettvinte standpunkter

Storberget forteller at det var valget av Donald Trump til president i USA og de politiske endringene vi ser i verden som gjorde at han fikk lyst til å satse videre i politikken.

– De lettvinte standpunktene skremmer meg veldig, det vi ser i USA og Europa og hvordan dette kobles sammen med høyrekreftene, sier Storberget til NRK.

Arbeiderparti-politikeren ser oppslutningen om den amerikanske presidenten som del av en større trend.

– Vi står overfor noen politiske krefter nå, både internasjonalt, europeisk og nasjonalt som det er avgjørende viktig for framtidige generasjoner at vi slåss tydelig imot, sier Storberget.

Han sier han har brukt de siste ukene til å tenke nøye gjennom framtida si.

– Jeg tenkte at «nå flesker jeg til». Nå er det alle mann på dekk hvis vi skal vinne valget, sier Storberget til NRK.

– Trengs som motkraft

PARTISEKRETÆR: Kjersti Stenseng er glad for at den mangeårige Ap-politikeren fortsetter i politikken på fylkesnivå. Foto: Siv Sandvik

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, sier Knut Storberget er en solid politiker som trengs som «motkraft». Også hun viser til det som har skjedd i USA.

– 2016 var et år med store omveltninger. Også i vårt eget politiske landskap opplever vi hard retorikk, at det settes merkelapper på folk framfor politikkens innhold.

– Hva tenker du på da?

– Når en statsråd sitter oppe om natta og oppfordrer til boikott av media viser det at ordskiftet har blitt hardere, sier hun og viser til justisminister Per Willy Amundsen utspill mot avisa Nordlys.

– Er det ikke – nettopp – lettvint å trekke parallellen fra Trump til dette?

– Jeg tror det er stor forskjell på USA og her, men vi skal ikke tro at det som skjer der ikke kan skje i Norge. Vi ser tendenser til at valgkampen vil bli preget av tåkelegging og at retorikken blir viktigere enn sakene, sier Kjersti Stenseng.