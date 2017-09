Truer regjeringa med rettssak etter rovdyrtap

Bondelaget mener Norge bryter Den europeiske menneskerettskonvensjonen når bønder ikke får erstattet driftstap etter opprettelsen av rovdyrsonene.

– Må ta regninga

–Vi mener det er klart grunnlag for å bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen dersom Erna Solberg ikke følger vår anbefaling om å utrede erstatningsspørsmålet i et bredt sammensatt utvalg, sier advokat Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag til Nationen.

Regjeringen sa i fjor at den vil utrede mulige økonomiske ordninger for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen, men Helmen sier en slik utredning uteblir.

Bondelaget mener at dersom det skal være rovdyr i norsk natur, må staten ta regningen forbundet med ulempene det måtte medføre.

–Myndighetene har plikt til å iverksette forebyggende tiltak. Men i stedet for å oppfylle sitt eget ansvar, laster staten byrden over på den enkelte husdyrholder, sier advokaten.

Helmen understreker at Bondelaget først og fremst ønsker å få løst saken uten en rettssak og at regjeringen tar tak i denne problemstillingen. Statsministerens kontor ønsker å se nærmere på saken og sier til avisen at de vil kommentere saken på et senere tidspunkt.

(©NTB)