Oppdrett av laks har vært en stor eksportindustri langs kysten i årevis. Hedmark kunnskapspark tror oppdrettsrøye fra innlandet kan bli det store nye oppdrettseventyret. Etterspørselen både innenlands og utenlands er stor, hevder de, og prisene er høye.

– Dette er luksusfisk. Laksen har blitt hverdagsfisk, det er ikke så stas som det var. Nå skal vi inn med røya, sier prosjektleder Tone Blixøen.

Visjonen er en produksjon på 33 000 tonn fisk og tre millarder kroner i omsetning innen 2030.

STARTSKUDD: Prosjektet ble presentert torsdag. Hedmark kunnskapspark er drivkraft. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Ulven tar ikke røye

Denne uka går startskuddet for et prosjekt for oppdrett av fisk på Tynset i Nord-Østerdalen. Dette er et område som sårt trenger nye arbeidsplasser, og de har tro på at dette området er spesielt egnet.

Fisk liker seg i kaldt vann, nesten ned til frysepunktet. Og kaldt innlandsklima har de i Nord-Østerdalen.

– Her er det tilgang på rene vann, flate arealer og mye kunnskap om mat. Dette tror vi er perfekt for en bonde som ønsker seg ei tilleggsnæring eller ny hovednæring på gården, sier Blixøen.

Det er snakk om tanker på land, i et bygg eller altså et tomt fjøs.

I de rovdyrtette områdene i Østerdalen er det flere som ser seg om etter en ny næring. Blixøen sier fjøs som ikke er i bruk er veldig godt egna. På en av plakatene deres på presentasjonen torsdag sto det «ulv liker ikke røye».

– For de som lever i rovdyrutsatte områder kan dette være ei ny næring. Ulven går ikke inn i hus, sier hun med et smil.

Bønder har tro på fjøsfisk

Nå avles det fram fisk som vokser fort, har rød, fin kjøttkvalitet og er motstandsdyktig mot sykdom. «Østerdalsrøya» skal brukes til oppdrett på land.

Håpet er at røyeoppdrett kan bli en stor industri – høyt til fjells og så langt fra kysten det er mulig å komme her i landet.

POSITIV BONDE: Bondelagsleder Erling Aas-Eng har tro på fiskeoppdrett på gardsbruk, men sier også at det er langt fram. Foto: Hedmark Bondelag

Også bondenæringa har tro på initiativet.

– Det å skaffe seg andre muligheter tror jeg er viktig for å opprettholde sysselsetting og verdiskaping. Det kan være mulig for gårdsbruk å skaffe seg et ekstra bein å stå. Men det er et stykke igjen, sier leder Erling Aas-Eng, leder i Hedmark bondelag.

Flere steder i landet er det nylig etablert eller planer om å etablere røyeoppdrett, blant annet i Lierne i Trøndelag og i Telemark.