Tror ikke det blir ulvejakt neste vinter

Bente Øverås bor i området der Slettåsflokken holder til. Hun har tre barn og en hund, og synes det er vanskelig å ha ulven på gårdsplassen sin.

– Vi vet aldri når ulven kommer eller hvor mange de er. Hadde jeg visst at de kom i en bestemt periode hadde det vært greit. Vi må hele tida, hver dag, ta stilling til dette, og det er slitsomt, sier Øverås.

Vil endre forskrift

Tirsdag var det ulvedebatt i Stortinget. Her sa miljøminister Vidar Helgesen at han vil endre rovviltforskriften, slik flertallet i Stortinget vil. Det betyr at hensynet til jaktinteresser, folks frykt og distriktspolitikk skal vektlegges mer slik at det skal bli enklere å felle ulv.

I TRYSIL: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H)(tv) møtte befolkningen i Trysil og Søre Osen som lever med ulv nær bebyggelsen tidligere i vinter. Deriblant Øyvind Bæk og Arne Nohr. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arnfinn Nergård var leder i Rovviltnemnda i Hedmark, men la ned sitt verv da ministeren sa nei til ulvejakt i vinter. Han synes det er bra at ministeren vil følge opp stortingsflertallet.

– Det skulle egentlig bare mangle. Så håper jeg at ulveforvaltningen kommer inn i det sporet det skal være.

Øverås tror likevel ikke at dette betyr at det blir lisensjakt.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men jeg tror det ikke før jeg ser det. Det sa jeg i fjor høst også. Det var mange som jublet og sa at nå blir det jakt, men jeg sa at jeg tror det ikke før jeg ser det og jeg fikk rett. Det er mange sterke meninger som har påvirkningskraft på dem, og vi er så få borti her.

Håper på jakt

Bonde Ingrid Bentzen fra Slettås driver med storfe og frykter at ulven skal ta noen av dyrene som skal ut på beite i sommer.

HÅPER: – Jeg må være optimist og tro at det blir jakt, sier Ingrid Bentzen. Hun gruer seg til å sende dyrene på beite i sommer. Foto: Anne Næsheim / NRK

I fjor ble hun først lettet da det ble kjent at man skulle skyte flere ulver, men da dette ble endret ble hun skuffet.

– Vi er skuffet over at Helgesen ikke forstår hvordan vi har det. Jeg håper at det blir ulvejakt til vinteren. Vi bør i alle fall ha et lovverk som åpner for at det skal bli mulig. Det er veldig betenkelig hvis ulven skal bli helt fredet her.

Mens Bentzen er optimist og håper på jakt, så er Øverås mer skeptisk.

– Jeg har blitt skuffet så mange ganger. Vi har blitt lovet jakt mange ganger. Vi har søkt om å få jakte på to ulver, slik at ulven forstår at det er farlig å være på gårdsplasser, men vi får bare nei. Jeg er redd det går politikk i dette, og at det ikke blir handling, sier Øverås.