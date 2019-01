Om morgenen 4. november i fjor ble nordmannen John Ramstad funnet død i en elv i Nan-provinsen i det nordlige Thailand.

64-åringen fra Skjåk i Gudbrandsdalen hadde bodd i landet i flere år. Han var språklærer på en skole i nærheten og hadde to barn med en thailandsk kvinne.

Lokalt politi mener han druknet i elva, i et område der han ofte gikk tur.

– Han døde av drukning. Vi ser på dette som et selvmord og det har ikke skjedd noe kriminelt. Denne saken er avsluttet her hos oss, sier politisjef i Nan, Virasak Foythong, til NRK.

Tror faren ble drept

Den avdødes to voksne barn i Norge slår seg ikke til ro med at 64-åringen skal ha tatt livet sitt.

DATTER OG SØNN: Silje og Thomas Ramstad vil ha svar på hva som skjedde med faren, som ble funnet død i Thailand. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Sønnen Thomas Ramstad (40) hadde jevnlig kontakt med sin far. I meldinger og telefonsamtaler fortalte han om en langvarig familiekonflikt, om alvorlige trusler og til og med om drapsforsøk. Han uttrykte frykt for at han skulle bli drept.

NRK har sett flere av meldingene Ramstad sendte til sønnen.

Alle disse truslene er en ekstrem belastning Faren i melding til sønnen

I en melding lørdag 3. november skrev han at en munk i et lokalt tempel hadde fortalt at han var i livsfare og måtte komme seg ut av landet. Bare noen timer senere var John Ramstad død.

VAR REDD: John Ramstad var livredd fordi han mente noen ville ta livet av ham, ifølge sønnen. Foto: Privat

Thomas er overbevist om at faren ble drept.

– Han var livredd. Han var i dødsfare i lang tid. Å si at han skal ha druknet i den grunne elva er helt absurd, sier sønnen.

NRK har tatt kontakt med andre parter i den påståtte familiekonflikten, uten å få svar.

Søsteren Silje Ramstad (36) sier det er tøft for familien at de etter snart tre måneder fremdeles ikke vet hva som skjedde.

– Det er vanskelig å takle at vi ikke får svar. Du får på en måte ikke roa deg helt, du går og tenker på det, sier hun.

Antakelig blir jeg drept (...) De finner nok en utvei, her er alt mulig. Faren i melding til sønnen

Søsknene har hatt jevnlig kontakt med lokalt politi i Skjåk og med Kripos siden dødsfallet.

Kripos mener dødsfallet er mistenkelig

Norsk politi fikk melding om dødsfallet samme dag som John Ramstad ble funnet.

Kripos mener den første obduksjonsrapporten var mangelfull, og har etterlyst en ny rapport fra thailandske myndigheter om det de ser på som et mistenkelig dødsfall.

KRIPOS: Norsk politi følger saken, sier medierådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i Kripos. Foto: Politiet

– Vi hadde behov for ytterligere avklaringer, og er veldig fornøyd med at thailandsk politi gjennomfører en ny obduksjon, sier kommunikasjonsrådgiver i Kripos, Jonas Fabritius Christoffersen.

Kripos har avhørt flere personer i Norge, nå venter de på den nye rapporten, men er forberedt på at dette kan ta flere måneder.

– Thailandsk politi har forsikret oss om at de vil gjennomføre de etterforskningsskritt som er nødvendige for å avklare hva som har skjedd. Dersom de ønsker bistand er vi beredt til å reise ned dit.

Utenriksdepartementet sier til NRK at de ikke har noen kommentar til saken.

– Dette er ikke et drap

Men – politiet i Thailand regner seg altså som ferdig med saken. De viser til legens obduksjon av den avdøde.

FUNNSTEDET: Thailandsk politi undersøker elvebredden der nordmannen ble funnet. Foto: Thailandsk politi

– Han hadde ingen ytre skader på kroppen. Det ble funnet vann i indre organ og vi har konkludert med at dødsårsaken er drukning, sier politisjef i Nan-provinsen, Virasak Foythong, til NRK via en tolk.

Politisjefen sier Ramstad var språklærer og godt likt av mange.

– Dette er ikke et drap, ingen har drept ham.

Han bekrefter at de er kjent med familiekonflikten, og han setter dette i sammenheng med det angivelige selvmordet.

Det nasjonale kriminalpolitiet har også vært inne i saken, men henviser NRK tilbake til provinspolitiet i Nan.

Håper på svar

Gudbrandsdølens to barn i Norge har ingen planer om å reise til Thailand for selv å finne ut hva som skjedde. Det tør de ikke, ifølge Thomas.

VIL VITE: Silje (36) og Thomas (40) Ramstad vil vite hva som skjedd med faren i Thailand. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nå håper de thailandsk og norsk politi finner ut hva som skjedde med faren. Silje setter sin lit til at den nye obduksjonsrapporten kan gi et tydelig svar.

De håper, men tør ikke tro.

– Jeg har jo håp, men jeg tror det er stor fare for at vi aldri får vite noen ting, dessverre, sier Thomas Ramstad.