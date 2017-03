Trond får ikke hugge trær i fred

– De kommer klokka 15. Da er det tydeligvis tid for mat, sier Trond Strømsmoen.

Tømmerhuggeren jobber langs fylkesveg 607 på Åkrestrømmen i Rendalen og daglig får han selskap av et varierende antall elger som vil innta fersk furubark til middag.

– De er så ivrige at de kan stå og forsyne seg i andre enden av et tre jeg akkurat har hogget, sier han.

Noen ganger blir de såpass nærgående at han må snakke litt til dem for at de skal trekke seg unna.

Malte vegen rød

Østerdalen er elgens rike og Strømsmoen har opplevd å ha så mye som 20 elger rundt seg i løpet av arbeidsdagen. Det er også på grunn av dem han feller trærne lags vegen – ikke for at de skal få mat, men for at de skal være mer synlige for bilister.

– Det har vært mange elgpåkjørsler langs denne vegen opp gjennom, så nå kan vi jo håpe at det blir mindre av det. Men jeg vil oppfordre bilister til å kjøre roligere også, sier han.

Han forteller at han, mens han har jobbet på Åkrestrømmen, har lagt rødmaling i vegen for å simulere en elgpåkjørsel for forbipasserende.

– Det får dem til å bremse litt opp, sier han.