Trives med ulveflokk i nabolaget

– Hvis ulvefamilien som holder til her skytes vil det jo komme andre ulver hit østfra, sier gårdbrukeren som har etablert seg med oppdrett av islandshester midt i Letjenna-reviret.

Hun viser til forskere som mener at sjøl om ulveflokkene skytes vil det komme ulver østfra til samme område fordi det er et naturlig område for ulv å etablere seg.

– Jeg tror det er bedre å leve med dem som er etablert seg her nå, som ikke har skapt noen problemer for meg, enn å få nye som skal etablere seg her, sier Jahnsen.

Kjerringa mot strømmen

Emte Elisabeth Jahnsen er fullstendig klar over at hennes meninger ikke er veldig populære blant en del som bor midt i ulvesona. Flere har gitt uttrykk for at de er redd for ulven.

LØPER FRITT: På jordet der hestene løper fritt var det ulv en gang. Men den stakk da hunden kom. Foto: Anne kari Løberg / NRK

Sjøl om hun bor midt i et ulverevir har hun bare sett ulv en gang, men da ganske nære. For to år siden kom to ulver inn på jordet der islandshestene står på beite like ved gården. Siden hun visste at det var ulv i området da hun flyttet til gården for fem år siden har hun skaffet seg vokterhunder som egentlig skal skremme bort rovdyr.

– Jeg slapp ut den ene hunden for å se hvordan den reagerte på ulvene. Da ulvene var 200 meter fra meg snudde de og løp inn i skogen igjen, forteller Jahnsen.

VOKTERHUND: På gården går en pyreneerhund og passer på hestene. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Hun deler ikke frykten for ulv, men mener det finnes mye annet å være redd for.

– Hva hvis ulven har endra adferd og blitt mindre redd mennesker?

– Da får man heller prøve å skremme den vekk enn å skyte den, mener hun.

Ulike meninger

Etter nyttår har flere tusen hedmarkinger reist til Oslo for å demonstrere mot at miljøministeren sa nei til å felle 32 ulver i Hedmark.

MASSIV OPPSLUTNING: Over 4000 fakler var delt ut til demonstranter som marsjerte fra Stortinget til Statsministerens kontor mandag kveld. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Sjøl om over 4000 fakler ble delt ut foran Stortinget mandag kveld, i den massive demonstrasjonen for at regjeringa skal opprettholde Stortingets vedtak, mener Emte Elisabeth Jahnsen at det ikke betyr at alle i Hedmark ønsker ulvejakt.

– Mitt inntrykk er at bildet er mer nyansert. Det er jo mange i Hedmark som synes det er greit med ulv i skogene, sier hun.

Hun viser til en meningsmåling som Sentio Research gjorde for HA i januar som viser at 7 av 10 Hedmarkinger er for ulv så lenge antallet begrenses noe.

Den viser at 1 av 5 vil at skogene skal jaktes tomme for ulv. Bare 2.9 prosent svarer at de ikke har noen mening om ulvesaken.