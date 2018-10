Trettebergstuens Twitter-konto hacket

Ifølge avisa Østlendingen skal det i løpet av en times tid ha blitt lagt ut en rekke meldinger fra Hedmark-politikeren sin konto.

– Dette må jeg finne ut av. Det er åpenbart noen som bruker min twitterkonto uten at jeg vet om det, sier hun til Østlendingen

Falske meldinger

Hun sier til avisa at hun ikke vet hva som har skjedd, og at noen har lagt ut falske meldinger som bygger på at hun er lesbisk:

«Her er litt jeg har lært gjennom måneden, Å bruke orde transseksuell for å beskrive en mann som i tillegg kler seg som en dame men ikke identifiserer seg som en dame er støtende.»

«Så hvis du antar det at en dame til mann trans person vil ha en penis, er du en transfobisk drittsekk tilsynelatende, fordi selv om du identifiserer deg med en enkelt kjønn betyr ikke det at du vil ha det kjønnet sitt kjønnsorgan eller noe. Jeg vet ikke jeg gir opp.»

Stjålet passord

Stortingspolitikeren bekrefter i en sms til NRK at hennes passord er av de 1,4 milliarder passordene som ble lagt åpent ut på nett, slik Aftenposten omtalte tidligere denne uka.

Hun skriver at flere av hennes kontoer er brutt inn på, men at hun har brukt natta på å endre alle passord.

«Det er selvsagt ekkelt når noen begynner å utgi seg for å være deg, og bryter seg inn i livet ditt på nett. Viktig påminnelse til alle om å skifte passord ofte», skriver hun.

Stortinget er informert

Anette Trettebergstuen informerte Stortinget sin sikkerhetsavdeling om bruddet torsdag kveld. På Twitter-kontoen er nå de falske meldingene fjernet. I stedet skriver Trettebergstuen følgende:

«Twitterkontoen min er tydeligvis hacket. Jeg har ikke twitret på flere uker, men noen har twitret fra min profil det siste døgnet. Det er ikke meg!»