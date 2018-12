– Jeg har sagt litt spøkefullt at det eneste jeg ikke tror jeg klarer å mestre i ordførerjobben, er å slå med klubba og klippe snorer, sier Torstein Lerhol.

Lerhol har lenge vært aktiv i politikken for Senterpartiet. Ved neste kommunevalg blir navnet hans å finne helt øverst på lista. Og det i en kommune som har lange tradisjoner med ordfører fra nettopp Senterpartiet. Dermed er det ikke usannsynlig at Lerhol når helt til topps i 2019-valget.

– Vår beste kandidat

Torstein er avhengig av hjelp døgnet rundt, men det hindrer ham ikke fra å satse på politikken.

Den 32 år gamle senterpartipolitikeren ser ingen grunn til at ikke han skal kunne fungere som ordfører i hjemkommunen, til tross for den svært alvorlige, medfødte muskelsykdommen spinal muskelatrofi. Det er nominasjonskomiteen i Vang Senterparti helt enige i.

– Vi har valgt å sette Torstein øverst på lista denne gangen, fordi han er den beste kandidaten vi har, sier Kari Bø Wangensten, som leder nominasjonskomiteen i Vang Senterparti.

Spennende valg

LEDER OG LÆRER: Dagens ordfører i Vang, Vidar Eltun, håper å kunne fortsette i rollen som ordfører etter valget neste høst. Før han ble ordfører var han lærer, og en av hans første elever var ordførerutfordrer Torstein Lerhol. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Senterpartiet hadde ordføreren i Vang i hele 35 år, før Ap-politiker Vidar Eltun tok over ordførerkjedet i 2011. Han ønsker å ta fatt på sin tredje ordførerperiode, og synes det er spennende å møte sin tidligere elev til kamp om klubba.

– Det er litt moro at Torstein var elev i den første klassen jeg var lærer for her i Vang. Torstein har overrasket meg hele veien og det gjør han fortsatt, så det er litt spesielt, sier Eltun.

At ordførerjobben både byr på utfordringer, og til tider er svært krevende, legger ikke Eltun skjul på.

– I denne jobben er det mange ting som er krevende, og det blir nok litt ekstra for Torstein, men umulig er det sikkert ikke, sier Eltun.

LANDSMØTE: Torstein Lerhol på Senterpartiets landsmøte i 2013. Foto: Alf Vidar Snæland / NTB scanpix

Imponerende kvalifikasjoner

Til tross for sin tilstand er Lerhol både kommunestyrerepresentant og fylkestingspolitiker. I tillegg har han lang erfaring fra Senterungdommen.

Wangensten mener at med dagens krav til universell utforming, skal det ikke være noe problem for en med Torstein sin diagnose å være ordfører.

AMBISIØS: Torstein Lerhol ser alltid muligheter fremfor begrensninger. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Vi mener at Torstein kan gjøre en god jobb, så kommunevalget blir spennende, sier hun.

Til daglig har Lerhol full jobb i Aleris, der han er leder for om lag 700 ansatte. Han ukependler mellom leilighet i Oslo og familiegården i Vang. Nå ønsker han altså å bidra enda mer for de om lag 1600 personene i hjemkommunen.

– Kommunen her har gitt meg så mye, og det er fint å kunne gi noe tilbake. Jeg ønsker å løfte fram bygda, og vise at vi er et folk som kan og vil. Å kunne fremheve et Vang som går imot sentraliseringstrenden, det er målet, sier Lerhol.

