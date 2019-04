– Bilene våre reiser mellom Lom og Oslo hver eneste dag. Da vi fikk beskjeden måtte vi snu flere av dem for å komme hjem med råvarer tidsnok, forteller logistikkansvarlig i SKS transport i Lom, André Sørhage.

I dag måtte han gjøre endringer i kjøreplanen for flere av vogntogene som kjørte mellom hovedstaden og Gudbrandsdalen.

– Det resulterer i store forsinkelser. I ytterste konsekvens får ikke kundene varene sine til rett tid, forteller lomværen til NRK.

Tungtransporten henvises til riksvei 3 gjennom Østerdalen og fylkesvei 51 over Valdresflye i Oppland etter at E6 mandag ettermiddag ble stengt på grunn av rasfare. For vogntog som skal fra Nord-Gudbrandsdalen til Oslo innebærer omkjøringen en 17 mil og to og en halv time lengre kjørevei enn normalt.

Stor rasfare

Sprengning for flere uker siden forårsaket stengningen mandag ettermiddag. Etter at et grustak i nærheten av E6 foretok en sprengning oppstod det en sprekk i fjellveggen der sprengningen ble utført.

USIKKERT: Hans Evensen sier arbeidet på grustaket er lagt ned i påvente av at situasjonen skal avklares. Han sier selskapet nå bistår vegvesenet med oppryddingsarbeid. Foto: Even Lusæter / NRK

– Noe datt ut i veien. Vi var usikre på resten og kalte derfor inn geolog på nytt for å sikre oss om at dette foregikk på en trygg måte, forteller driftsleder i Rolstad stein AS, Hans Evensen.

Han er tilfreds med at veien nå er stengt.

– Det er for å sikre trafikken når den detter ned. For det vil den før eller senere gjøre, sier Evensen.

– Gikk sprengningen feil?

– Sprengnignen i seg selv var i orden.Med dynamitt kan man aldri være 100 prosent sikker, men i 99,9 prosent av tilfellene gjøre det det. Dette var den ene 0,1 prosenten som ikke gikk bra, sier han.

Får økonomiske konsekvenser

SKS Tranpsport har hatt åtte vogntog på veien gjennom Gudbrandsdalen det siste døgnet. Flere av selskapets biler har måttet snu eller kjøre omveier for å få levert varene i tide.

BEKYMRET: Sørhage tror E6-stengingen får store konsekvenser for transportselskaper og andre som må gjennom Gudbrandsdalen. Foto: Privat

– Vi må bare legge om kjøreplanene våre og gjøre det beste ut av det, forteller Sørhage.

For de mange transportselskapene som daglig kjører E6 kan stengningen få store økonomiske konsekvenser. Det gjelder også Lom-selskapet.

– Det blir flere kilometer som må kjøres. Det blir også alternative veier som er tyngre å kjøre. Det gir større driftsutgifter. Det får store konsekvenser, forteller Sørhage.