Trangt på julegudstjeneste

To av kirkene i Gran, Moen og Nes, har fått plassbegrensninger på grunn av brannforskriftene, melder avisa Hadeland. I fjor ble det for mange som kom til julegudstjeneste, men det er gjort avtale om at Tingelstad kirke starter sin gudstjeneste litt seinere, slik at de som blir avvist kan komme dit istedet.