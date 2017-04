Ulykken skjedde øst for Hernes kirke på fylkesveg 545 ved Rogstad. Veien ble stengt som en følge av ulykken.

– Politiet mottok en melding klokken 14.50 om at en motorsyklist skulle ha kjørt av veien i Hernes øst for Elverum. Det viste seg at en 16-årig gutt hadde kjørt ut og omkommet på stedet, sier operasjonsleder Per Solberg ved Innlandet politidistrikt.

Ingen vitner til ulykken

Det er for tidlig å si hva som var årsaken til ulykken, men gutten har kjørt en lett motorsykkel og havnet utfor veien på høyre side.

Etter det politiet vet skal det ikke ha vært vitner eller andre involverte i ulykken.

INGEN VITNER: Etter det politiet vet skal det ikke ha vært vitner eller andre involverte i ulykken. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Det kommunale kriseteamet er koblet inn for å ivareta de pårørende.

Rådmannen i Elverum kommune bekrefter at det kommunal krisetemaet vil bistå de som trenger det.

– Vi vil nå se om det er andre tiltak som bør settes inn for å ivareta folk etter denne ulykken, sier Kristian Trengereid, rådmann i Elverum.

Gutten bodde i en annen kommune i Hedmark og kriseteamet i denne kommunen er også varslet om dødsulykken. De vil bistå skolen som gutten gikk på.