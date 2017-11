Trafikkproblemer i Hunndalen

I rundkjøringa mellom Fagernesveien og Raufossveien i Hunndalen, vest for Gjøvik, har det vært et trafikkuhell. I tillegg har et vogntog fått motorstopp. Dermed er det en del trafikale problemer i området, melder politiet. Bilberger er på veg.