Synger du? Spiller du instrument? Meld deg på innen 1. juni. Samlet premiepott er kr 200.000!

Med hele NRK-apparatetet i ryggen får finalistene gjøre profesjonelle lydopptak, medvirke i intervjuer for TV og radio og tilslutt ha sin fremføring for et publikum. Hele finalen filmes og direktestreames på NRK's nettsider.

HÅPER PÅ FULL SAL: Hamar kulturhus ønsker finalister og publikum velkommen 21. oktober 2017 Foto: Terje Gording Hong / NRK

Hvem kan søke?

Konkurransen er åpen for ungdommer i alderen 16 - 23 år pr. 31. desember 2017.

Det kan konkurreres på valgfritt instrument inklusive sang, og i alle sjangre.

Konkurransen er kun åpen for solister, eventuelt med inntil to medmusikere eller akkompagnatører.

Mer info på Toneprisen.no

Proff jury

Send inn DITT bidrag innen 1. juni, så vil en fagjury gå igjennom alle søknadene og lydmaterialet. De plukker ut seks finalister som får bli med til finalen.

Ole Edvard Antonsen er juryformann under finalen i Toneprisen 2017. Foto: Bjørn Sigurdsøn NTB Scanpix Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Ingrid Olava er med i finalejuryen under Toneprisen 2017. Foto: Bendiksby, Terje NTB Scanpix Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Vegar Vårdal er med i finalejuryen under Toneprisen 2017. Foto: Riksscenen.no Foto: riksscenen.no

Under selve Toneprisen-finalen er Ole Edvard Antonsen juryformann. Han er en av distriktets og også landets mest profilerte musikere. Antonsen har sansen for at konkurransen åpner for alle typer musikksjangere.

– Jeg håper på ulike sjangere i søkerbunken, selv om det gjør jobben vår vanskeligere i etterkant, sier Antonsen.

I år har han med seg musikerne Ingrid Olava og Vegard Vårdal i finalejuryen, begge med stor musikalsk bredde og anerkjennelse i inn- og utland.

– Finalistene får konstruktiv tilbakemelding fra erfarne musikere, itillegg til god medietrening, noe som er nyttig for en fremtidig sanger og musiker, sier lydprodusent Terje Hong i NRK.

Se reaksjonen da 2015-finalistene ble plukket ut

Ny finale i nytt hus

Toneheim folkehøgskole, Eidsiva Energi og NRK Hedmark og Oppland har samarbeidet om Innlandets helt særegne musikkonkurranse Toneprisen siden 2007.

Toneprisen arrangeres annethvert år, første finalen ble holdt i Domkirkeruinene i Hamar i 2007, deretter ble Maihaugen i Lillehammer finalestedet. Ti år etter, holdes finalen igjen i Hamar, denne gangen i kulturhuset.

VELKOMMEN TIL HAMAR KULTURHUS i 2017: Mocci Ryen og Terje Gloppen fra Hamar kulturhus. Foto: Ruth Barsten (iPhone)

– Hamars befolkning er sugen på nye kulturopplevelser, sier en entusiastisk kulturhussjef Terje Gloppen, og han får støtte av kulturhusets programansvarlige Mocci Ryen. De er glade for at Toneprisen 2017 legges til Hamar når 6 finalister skal stå klare på scenen 21. oktober.

– Vi bør jo arrangere finalen flere steder i innlandet. Det er en god sal her i Hamar, til ulike typer musikk, sier rektor ved Toneheim folkehøgskole Jon Krognes.

SHAKE HANDS FOR TONEPRISEN 2017: Fra venstre: Jon Krognes fra Toneheim folkehøgskole, Terje Gloppen fra Hamar kulturhus, Terje Gording Hong og Ruth Barsten fra NRK og Lars Bjelvin fra Eidsiva Energi. Foto: Hamar kulturhus

– Toneprisen er en viktig talentkonkurranse for unge musikere i innlandet, og vi ønsker å øke engasjementet i regionen, sier markedssjef Lars Bjelvin i Eidsiva Energi. Han tror det nye kulturhuset i Hamar vil skape en verdig ramme rundt Toneprisen, akkurat som Maihaugen har gjort det de foregående finalene.

Toneprisens ttidligere vinnere