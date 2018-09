En tollpatrulje fattet mistanke til en personbil som kom inn fra Sverige over Vestmarka i Eidskog på torsdag. De fulgte etter og stoppet den i Tangenkrysset.

Bilføreren, som er norsk statsborger i 20-årene fra Oslo, lukket opp bakdøra.

Godt pakket, men dårlig skjult

Foto: Jan Egil Løvbak

– Da vi spurte hva som var i bilen, svarte han bare at «dere får kikke og se». Vi oppdaget et sigarettparti som var svært godt pakket til å få plass i en helt vanlig personbil, sier seksjonssjef Morten Nystuen ved Tolletaten i Kongsvinger.

De 103.400 sigarettene tilsvarer en avgiftsunndragelse på 350.000 kroner. Dette er det største belaget i Glåmdalen så langt i år.

Sigarettene var heller ikke forsøkt skjult noe særlig, det var pakket i esker i svarte søppelsekker.

SMUGLERBIL: De som ønsker å smugle avgiftspliktige varer fra Sverige bruker både personbiler, varebiler og lastebiler. Foto: Tolletaten

Tollerne overlot smugleren til politiet, og han er nå løslatt etter avhør.

Velorganisert smugling

EU-medlemskapet i 1995 har ført til at man i Sverige kan ta med seg nærmest uante mengder alkohol og sigaretter, så lenge det stammer fra Europa og ikke utgjør noen trafikkfare i forhold til lastingen av kjøretøyet.

En dokumentar fra Sveriges Radio P4 viser at smuglere har bosatt seg ved grensen i Sverige for å smugle varer inn i Norge, og at de har oversikt over hvor tollerne befinner seg.

De sprer risikoen på flere biler og kommer inn fr Sverige via bru, bil eller båt.