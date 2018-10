Tolga-saken: Krever ekstern gransking

Gjennom flere artikler har VG avslørt prosessen mot Magnus og hans to brødre, som blant annet har endt med at kommunalminister Monica Mæland har krevd en redegjørelse.

Uten at han visste om det, hadde han fått diagnosen psykisk utviklingshemmet. Først etter at han med hjelp fra VG fikk innsyn, ble dette oppdaget.

Mot sin vilje fikk både han og brødrene oppnevnt verger. De to brødrene er nå fritatt for dette, men Magnus har fortsatt verge innenfor økonomisaker.

Det betyr at vergen har kontroll over bankkontoen hans. Nå kjemper han en kamp for sin egen økonomiske uavhengighet.

KJEMPET: Magnus Holøyen på kjøkkenet samme med broren Arvid og mor Liv Melgård som har kjempet for sønnenes rettigheter. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Unnskyldning viktigere enn erstatning

Magnus sier at situasjonen er svært vanskelig for ham etter at han fikk verge.

– Det er vanskelig å tenke på at jeg er blitt fratatt friheten. Skal jeg fylle diesel på bilen så må jeg sende melding og be om penger og vente på svar.

Han sier at det har viktig å fortelle denne historien for å bli hørt og sett.

– Folk må få se hvordan vi er blitt behandlet. For meg er det ikke så viktig å få en erstatning. Det er viktigere å få en unnskyldning og at kommunen innrømmer det de har gjort mot oss.

HARDT PRESSET: Ragnhild Aashaug, ordfører i Tolga. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug, mener det er for tidlig.

– Det skal vi gjøre når det har vært tilsyn og gransking. Dermed kan vi få på bordet hva som er gjort feil, slik at vi kan gi en riktig unnskyldning.

Magnus Holøyen er overveldet over all støtte han har fått fra hele landet.

– Det er opprettet en støttegruppe for oss på Facebook, på initiativ fra innbyggere i Tolga. Det fortsetter jo bare med meldinger og støttemeldinger. Folk ringer jo til og med.

Hevder at de er innhentet av fortiden

Magnus mener at mye av forklaringen til det som har skjedd ligger i familiens fortid i kommunen. Han har hatt ekstra oppfølging i både grunnskole og videregående skole.

– Vi er kanskje blitt sett på som litt annerledes og blitt dømt ut ifra det. Jeg tror det har hengt med hele tiden.

– Kommunen mener jeg ikke har økonomisk styring. Hvorfor kunne jeg heller ikke fått råd og veiledning om hvordan jeg skal håndtere det, spør han.

KJEMPER FOR SØNNEN: Liv Melgård mener at Tolga kommune har begått alvorlige feil. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Moren hans er overveldet over all responsen.

– Ukjente har invitert oss på ferie i Danmark og torsketunge-middag i Nord-Norge. Jeg er rørt, overveldet og takknemlig, sier Liv Melgård.

Hun sier hun håper at ingen andre får oppleve det samme som de har gjort de siste årene, og at det har vært tunge dager.

Ordfører avviser økonomisk motiv

Registreringen av de tre som utviklingshemmede har gitt kommunen ekstrainntekter.

I budsjettforslaget for 2014 skrev rådmannen at det var mulig å registrere ytterligere fem personer som utviklingshemmede. Dette ville gi et overskudd på halvannen million kroner, skrev rådmannen.

– Måten noe av det som fremkommer gjennom budsjettdokumentet blir veldig feil. Formuleringen fremstår klønete og kan både mistolkes og misbrukes når den tas ut av sin sammenheng, sier Aashaug til VG.