Tok bilde av heilt kvitt rådyr på Dovre

– Eg tok meg ein tur ut, rusla rundt og plutseleg stod det der, midt i den mørke skogen og lyste opp.

Slik skildrer naturfotograf Even Agerup møtet med det kvite rådyret som snudde seg og såg rett inn i kameralinsa.

Agerup har flytta frå Nesodden til Dovre, og har tidlegare knipsa bilde av vill gaupe, bjørn, ulv og jerv. Men eit kvitt rådyr var første gong.

– Det er fantastisk. Det å fotografere dette kvite rådyret er noko heilt eget, seier han.

KONTRASTAR: Det kvite rådyret skiljar seg klart ut samanlikna med dei andre rådyra i områda. Foto: Even Agerup

Redd for å dumme seg ut

Han må innrømme at han var litt nervøs, og vart litt skjelven da han endeleg fekk moglegheita til å ta bildet han hadde venta på.

DOVRE: Naturfotograf Even Agerup har nyleg flytta til Dovre, og fekk tips om det kvite rådyret av lokalbefolkninga. Foto: Privat

– Eg tenkte at dette var unikt, og at eg ikkje måtte dumme meg ut. Så eg passa på at eg hadde riktige innstillingar på kameraet, og fekk skarpe og fine bilde.

Nå har han håp om å sjå rådyret fleire gonger i skogen i Dovre.

– I serien kvite dyr, blir det kanskje elgen da, men eg vil nok forsøke å ta enda betre bilde av dette kvite rådyret, kanskje i betre lys. Det beste bildet er ikkje tatt enda, som naturfotografane bruker å si, seier Aperud.

Ikkje sikkert det er albino

Sjølv om rådyret er heilt kvitt, er det ikkje sikkert rådyret er albino, det seier Trond Berg frå programmet Ut i naturen.

IKKJE ALBINO?: Ut i Naturen-reporter Trond Berg trur ikkje det er eit albinorådyr, men at rådyret har sjukdommen leukisme. Foto: NRK

– Eg trur ikkje det er eit ekte albinorådyr, men eit rådyr med sjukdommen leukisme, som er ein pigmentfeil som gjer at den er veldig lys.

På same tid seier han at det er svært uvanleg å sjå eit slikt kvitt rådyr.

Eg har sett mange forskjellige dyr med leukisme, men aldri eit rådyr, seier Berg.