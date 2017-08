Togstans mellom Tangen-Eidsvoll

Feil på en sporveksel gjør at jernbanen mellom Tangen og Eidsvoll er stengt for togtrafikk. Togene på Dovrebanen er berørt. Ifølge Bane NOR skal problemet være løst kl. 17:30. NSB fortell at de arbeider med alternativ transport. De første buss forventes til Eidsvoll ca. kl. 17:15 og til Hamar ca. kl. 17:00.