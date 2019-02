– Det så helt sinnssykt ut, sier Nils Ivar Martila.

Martila stod på perrongen og ventet da Røros-toget kom rullende inn på Hamar stasjon sent torsdag kveld. Han så raskt at det var mye blod på fronten og fotograferte det hele.

– Da toget stoppet, gikk så å si samtlige passasjer frem for å se. De nærmest løp for å ta en titt, så det er tydelig at de merket at noe hadde skjedd, sier Martila.

Blodsporene i fronten av togsettet stammet fra en kraftig elgpåkjørsel. Selve kollisjonen skjedde nord for Rena torsdag kveld, skriver avisa Hamar Arbeiderblad som omtalte saken først.

Færre påkjørt i vinter

Januar og februar er historisk sett de månedene med flest dyr som blir påkjørt av tog. I fjor hadde bransjen et ekstremt år, med omtrent dobbelt så mange påkjørsler sammenlignet med gjennomsnittet de siste ti årene.

Nå ses det imidlertid en nedgang. I perioden 1. januar til 21. februar i år har 689 dyr blitt påkjørt tog, mot hele 1174 dyr i samme periode fjor, viser tall fra Bane Nor.

– Mye av forklaringen har sammenheng med variasjon i vær og føre, spesielt snøen. I 2018 var det veldig mye snø, og der ligger mye av forklaringen på den høye målingen, sier Harry Korslund, pressevakt i Bane Nor.

– Er en påkjenning

VIL AVLIVE: Rolf Rindal skulle gjerne sett at førere av togsett og lokomotiv hadde muligheten til å avlive dyr som pines. Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal, er svært glad for nedgangen i dyrepåkjørsler.

– I dette yrket er dessverre virkeligheten slik at noen dyr blir påkjørt. Det er en påkjenning for lokførere, så nedgangen tas svært godt imot hos oss, sier Ringdal.

Ifølge Ringdal varierer det hvor tøff den psykiske belastningen er for togførerne. For han er det verste er å måtte kjøre videre hvis dyret fortsatt er i live.

– For noen år tilbake var lokomotiv og togsett på strekker med mye dyr, utstyrt med våpen for å kunne avlive de som lå og pintes etter påkjørsel. Våpenlovgivningen er blitt strengere, så nå har vi ikke den muligheten lenger sier Ringdal.