Tog kolliderte med gravemaskin

Et persontog har kollidert med en gravemaskin som jobbet på skinnegangen like sør for Lillehammer. Føreren av gravemaskina jobbet på skinnegangen. Ifølge politiet hørte han toget komme, kom seg ut av gravemaskina og han skal være uskadet. Heller ingen i toget skal ha blitt skadet.