To uker varetekt for ildspåsettelse

Kvinnen har tilstått at hun forårsaket den dramatiske brannen natt til søndag, der en verneverdig bygning ble totalskadd. Politiet mener hun har forårsaket brannen med hensikt, men så langt har hun ikke tatt stilling til selve skyldspørsmålet.

Advokat Lorentz Stavrum er oppnevnt som forsvarer for kvinnen som er siktet for å ha startet brannen. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Den varetektsfengslede kvinnen bodde ikke selv i leiligheten.

Hun har nå fått oppnevnt advokat Lorentz Stavrum som forsvarer. Han sier hun er preget av situasjonen.

– Hun er naturligvis forferdet over den situasjonen som hun har blitt del i, sier Stavrum.

Husker ikke alt

Forsvareren sier kvinnen har forklart seg i to relativt grundige politiavhør, men at hun ikke husker alt som skjedde.

– Hun husker brokker av det som har funnet sted. Hun erindrer ikke å ha gjort noe som betinger straffeskyld for hennes vedkommende. Så foreløpig har hun gitt uttrykk for at hun har forvoldt skaden med stor sannsynlighet, men ikke med vilje, sier Lorentz Stavrum.

Informasjonsmøte for studenter

Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer, har i formiddag et informasjonsmøte for studenter som er berørte av brannen. Flere studenter ble evakuerte fra bygningen under brannen, og bor nå på hotell i Lillehammer sentrum.

De tekniske undersøkelsene er foreløpig ikke er kommet i gang fordi det er for varmt på branntomta. Det er vitneavhør som ligger til grunn for siktelsen, og politiet sier at det blir flere vitneavhør utover dagen, også av dem som tidligere har vært inne til avhør.