To til sjukehus i Lillehammer

To personer er sendt til sjukehus etter en kollisjon mellom på personbiler på E6 ved Fåberg i Lillehammer. Ulykka skjedde ved halv åtte tiden. Ulykke skjedde da den ene bilen fikk sleng og kom over i motsatt kjørebane. Bilen hadde sommerdekk og fører fikk beslaglagt førerkort. Veien er nå åpen for trafikk igjen.