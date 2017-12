To tap og en seier

Utvider syketilbud på Otta

Sykehuset Innlandet anbefaler at det blir opprettet flere nye tilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta. – Det blir flere spesialistpoliklinikker, for både hjerte, kols og diabetes, i tillegg til en ny CT-maskin, sier administrerende direktør for prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet, Geir Kristoffersen.