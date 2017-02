To personer til sykehus etter møteulykke

Ulykken skjedde like før kl. 08.30 tirsdag morgen nord for Rena ved Hovdmoen i Åmot.

– Vi fikk melding like før 08.30 om at en trailer har fått sleng på hengeren sin og truffet en personbil. Det var to personer i den møtende bilen, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Trond Sulen.

To personer satt fastklemt i personbilen. De er nå hentet ut.

– To luftambulanser er sendt til stedet. Tilstanden til de skadede er ukjent, men det skal være snakk om alvorlige personskader, sier Sulen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Veien sperret

Riksvei 3 er sperret. Det er uklart når veien vil åpne igjen. Omkjøring er skiltet, opplyser politiet i Hedmark.

– Dette vil ta tid. Vi har sendt mannskaper for å etterforske ulykken. sier Sulen.

Politiet vet foreløpig ikke hvordan ulykken oppstod, men tror glatt veibane kan være en årsak.

.