To menn siktet etter 20 hytteinnbrudd

BRUTT OPP: Det har vært innbrudd i 20 hytter de siste 14 dagene, og politiet ber folk sjekke hyttene sine. Foto: Politiet

– Vi har så langt 20 hytteinnbrudd, men trolig er flere saker på vei inn, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

Torsdag var antall innbrudd 18, men i løpet av fredag formiddag fikk politiet melding om ytterligere to innbrudd. Innbruddene er gjort i hytteområdet Trysilknuts Fjellverden, Smeiedalsvegen, Eltdalen og Eltsjøen i Trysil i løpet av de siste 14 dagene.

– Vi ber folk som har hytte her om å sjekke den.

De to siktede fra Litauen ble fredag framstilt for varetektsfengsling.

TYVEGODS: Politiet har funnet store mengder tyvegods hjemme hos en av mennene som nå er pågrepet. Foto: Politiet

Nekter

Mennene ble pågrepet etter at et overvåkningskamera på en av hyttene hadde tatt bilde av en bil, som deretter ble gjenkjent av politiet i Solør.

Det førte til at politiet gikk til aksjon mot mannen som eide bilen.

– I kjelleren i boligen hans fant vi en betydelig tyvegods som vi mener er borte fra disse hyttene i Trysil, sier Klauseie.

Blant annet er det stjålet snøfresere, kantklippere, motorsager, sykler, aggregat, gassflasker og store mengder verktøy.

– Det er en hel del profesjonelt verktøy siden flere av innbruddene er gjort i hytter under oppføring.

Begge nekter

Mannen nekter for at dette er hans tyvegods, ifølge hans forsvarer Tore M. Famestad.

– Han har ikke noe kjennskap til tyvegodset, og han forstår ikke hvorfor denne bilen knyttes til han. Han stiller seg uforstående til siktelsen.

Også den andre mannen nekter straffskyld.

– Slik jeg vurderer bevisene i saken så er det heller ikke noe som knytter han til disse innbruddene, sier Helge Hartz.

Den ene litaueren bor i Solør, mens den andre er på besøk.

– Fryktelig synd

INNBRUDD: Hytteeier Berit Sætre prøver å få oversikt over innbruddet. Foto: Tom Haakenstad / NRK

Hytteeier Berit Sætre ble varslet av en nabo om at det hadde vært uvedkommende gjester i hennes hytte.

– Det er fryktelig synd, og mest irriterende. Jeg veit ikke om noe er stjålet annet enn et støvelpar som tilhører et barnebarn. Men akkurat nå har jeg ikke oversikt. Tyvene prøvde først å bryte opp et vindu, før de lyktes med å bryte opp døra. De røsket ut skuffer og skap, men har heldigvis ikke rotet så fryktelig mye.

Ber om fengsling

De ble fredag framstilt for varetektsfengsling i fire uker.

– Vi mener det er fare for bevisforspillelse siden vi vet at noe av tyvegodset allerede er omsatt. Vi mener også at det er fare for gjentakelse med tanke på at det har skjedd over 20 innbrudd i løpet av 14 dager. Det er også en fare for at de kan forlate landet siden begge er utenlandske, sier Klauseie.

Mennene ber om å bli løslatt.