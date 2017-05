To menn og en kvinne tiltalt for drapet på Bakken

Det var i september i fjor at Nils Olav Bakken fra Dokka ble funnet kraftig forbrent og drept i et bål i Søndre Land. Obduksjonsrapporten viste at Bakken ble drept på samme sted som han ble funnet, og at han var i live da han ble påtent.

En kvinne i 40-årene, hennes sønn i 20-årene og hennes ekskjæreste i 30-årene er nå tiltalt for å stå bak drapet. Alle er lokale og kjente i området.

Knivstakk flere ganger

De er tiltalt etter straffelovens paragraf 275 som går på drap eller medvirkning til dette. Strafferammen på drap er fengsel i inntil 21 år.

VESTÅSEN: Nils Olav Bakken ble funnet drept i dette området. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er et drap. Det er svært alvorlig. En person har blitt drept, og tre personer har vært til stede da han ble drept, sier aktor i saken, statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Tiltalen gir en detaljert beskrivelse av det påtalemyndigheten og politiet mener skjedde da Bakken ble drept. De tre skal ha tatt med seg Bakken fra hans hjem på Dokka og tatt ham med til Veståsen i Søndre Land ved 01-tida natt til lørdag den 3. september.

Her skal de ha lagt ham i bakken, påført ham flere knivstikk og sparket ham.

Deretter dro de han ut i grøftekanten, helte bensin over ham og tente på. Ifølge tiltalen døde Bakken som en kombinasjon av forblødning fra et stikk i halsen og brannskader.

RETTSSAK: Det er statsadvokat Thorbjørn Klundseter som er aktor i saken som starter 19. juni. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er de tiltaltes forklaring som først og fremst knytter dem til saken, sier Klundseter.

Han ønsker ikke å si noe om motivet for drapet siden dette er en del av bevisføringen i retten.

Tre ble pågrepet

Politiet satte i gang et stortilt teknisk og taktisk etterforskning, og saumfarte spesielt lokalsamfunnet på jakt etter mistenkte. Men gjennombruddet lot vente på seg inntil i november. Da ble tre personer pågrepet i saken. De ble da siktet for forsettlig drap.

Kvinnen og sønnen har i avhør knyttet seg til selve drapet, men har ikke erkjent straffskyld. Mannen i 30-årene ville lenge ikke forklare seg, men i januar erkjente han medvirkning for drapet.

Saken skal starte i Gjøvik tingrett den 19.juni, og det er satt av 14 dager til rettssaken.

– Det vil først og fremst være forklaringer fra de tiltalte i saken, så vil det bli forklaringer fra kriminalteknikere og andre vitner, sier Klundseter.

Det er varslet at det vil bli lagt ned erstatning til Bakkens etterlate.