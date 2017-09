To menn dømt til fengsel for et 20-talls hytteinnbrudd

Mennene ble pågrepet i februar etter at bilen til en av dem ble satt i sammenheng med et hytteinnbrudd i Trysil. Da politiet kom for å pågripe mannen fant de store mengder tyvegods i hans kjeller i Solør.

– Skuffet

Nå er mannen i 30-årene dømt til fengsel i to år og ni måneder for 23 hytteinnbrudd, åtte forsøk og tre tilfeller av heleri.

SKUFFET: Advokat Alexander Behrang Mardazad sier hans klient i 30-årene er skuffet over dommen. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Han er skuffet over rettens bevisvurdering, og mener den har svakheter. Det er ikke tatt endelig stilling til spørsmålet om anke, men det er ikke usannsynlig, skriver mannens forsvarer Alexander Behrang Mardazad i en SMS til NRK.

Den andre mannen, som er i 20-årene, er dømt til fengsel i to år og seks måneder for 19 hytteinnbrudd, fem forsøk og tre tilfeller av heleri.

– Streng straff

Aktor er fornøyd med dommen.

– Tingretten ser helt bort ifra disse fantasifulle forklaringene mennene har kommet med. Retten mener etterforskningen har vært grundig og god, og det er mange forhold som knytter mennene til disse handlingene i både Trysil og Solør. Sånn sett er det er tilfredsstillende for politiet å se at god etterforskning hjelper, sier aktor Henning Klauseie.

Mennene dømmes til å betale til sammen 96 600 kroner i erstatning til seks hytteeiere og tre forsikringsselskap.

UNDERSØKELSE: Politiet i Trysil på åstedsundersøkelse på en av hyttene i februar. Foto: Tom Haakenstad / NRK

– Straffen er streng, og er et klart signal om at det å komme til Norge for å begå vinningskriminalitet skal medføre streng straff, sier Klauseie.

Mennene nekter straffskyld, men erkjenner at de har vært i områdene som har vært utsatt for hytteinnbrudd. Men at de var der blant annet for å kjøpe opp dødsbo.

Spor

Sør-Østerdal tingrett tror ikke på mennenes forklaring fordi det er funnet tyvegods fra hytter i kjelleren deres, og mobildata knytter dem til områder med hytter som har hatt innbrudd.

Det ble funnet DNA-spor og dokument som knytter dem til hytteinnbrudd. På 13 åsteder ble det funnet fotspor som stemmer overens med sko som ble funnet i bilen til en av mennene. Bilspor på flere hytter samsvarer med bilens dekkmønster.

Innbruddene ble begått fra september i fjor til januar i år. Det ble stjålet blant annet verktøy, tv, aggregat, brus, alkohol, klær, sko, sengetøy, elektriske artikler, bestikk, mat, spekefjøl og sjokolade.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra advokaten Sigurd Klomsæt som forsvarer mannen i 20-årene.