Ap reddet grendeskolene i Stange

Stange Arbeiderparti vil beholde alle grendeskolene i kommunen. På et godt besøkt medlemsmøte i går kveld var det et klart flertall for at ingen grendeskoler skulle legges ned. Dett blir trolig også utfallet i kommunestyret 22. mars der Ap har 16 av 33 plasser.