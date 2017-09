Det melder politiet på Twitter søndag ettermiddag. Ingen av dem anses for å være farlige.

Politiet ønsker tips

Den innsatte som rømte fra Bruvoll fengsel hadde svart allværsjakke, svart bukse og svarte joggesko da han forsvant fra fengslet.

Mannen er 170–175 centimeter høy. 34-åringen har slank kroppsbygning.

Mannen kommer opprinnelig fra Moldova.

Mannen som rømte fra Hedmark fengsel på Ilseng kommer opprinnelig fra Polen. Mannen er 176 centimeter høy. Han var iført svart bukse med lyse striper, mørk hettegenser og lys T-skjorte da han stakk av.

Han satt i varetekt da han rømte.

Soning for kortere og lengre dommer

Bruvoll fengsel har 70 soningsplasser. Fengslet ble opprettet som et midlertidig tiltak for å avvikle soningskøene høsten 2006. I 2009 ble det etablert som et permanent fengsel og kom inn under Hedmark fengsel i 2010.

På Bruvoll er det tilrettelagt for innsatte som soner lengre dommer, men avdelingen har også innsatte på korte dommer.

Hedmark fengsel på Ilseng er en avdeling med lavt sikkerhetsnivå med 86 soningsplasser. På Ilseng soner de aller fleste korte dommer eller bøter. Avdelingen er spesielt tilrettelagt for å håndtere mange innsettelser og det er rundt 1000 innsatte innom i løpet av et år.

NRK oppdaterer saken.