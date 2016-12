Tiltalte vil vite hvem politimennene er

Den tiltalte mannen, som opprinnelig er fra Tsjetsjenia, erkjente seg ikke skyldig i Eidsivating lagmannsrett. Han er tidligere dømt til fengsel i sju år i Gjøvik tingrett, for å ha løsnet skudd og forsøk på å drepe en politimann på Roa 26. juni 2015.

Politipatruljen kom til Roa på leting etter en stjålet Audi A6 med to mistenkte personer. Ved den lokale bensinstasjonen fant patruljen de mistenkte og parkerte tjenestebilen sin front mot front med kjøretøyet.

Den tiltalte skal ha tatt opp en pistol og avfyrt et skudd mot politibetjenten som var på vei mot han. 34-åringen traff ikke med skuddet, men ble selv truffet i hofta da en av politibetjentene løsnet skudd.

Skuddskaden var ikke alvorlig, og han skal ha ble skrevet ut av sykehuset samme dag.

- Ikke alvorlig skadet etter skytedrama

SKJØT MOT POLITIMANN: Skuddepisoden skjedde på en Shell-stasjon på Roa på Hadeland i juni 2015. Foto: Frank Hansen/Følgebilservice / NTB scanpix

Vil vite hvem polititjenestemennene er

De to fornærmede tjenestemennene forklarte seg begge anonymt, men den tiltale har anket dette inn for Høyesterett og ønsker å vite deres identitet.

Tjenestemennene frykter represalier ved å stå fram i forbindelse med saken. For under transport av tiltalte skal han ha truet to andre polititjenestemenn.

34-åringen skal ha sagt at han skulle drepe hvis ikke politimennene som skjøt han ble satt i arrest. Han skal videre ha sagt at han hadde stor familie, og mange venner og at han hadde vært med i to kriger i Tsjetsjenia. Tiltalte skal også ha uttalt at det skulle bli krig hvis politimennene slapp unna.

Forsvarsadvokat Stian Mæland sa etter redegjørelsen, at det var han og ikke hans klient som ønsket å vite identiteten til politimennene. Mæland sa at det var uvanlig at det i en så alvorlig sak, at vitnene fikk være anonyme.

Forsøkte ikke å drepe

Etter skyteepisoden skal tiltalte ha vært sint for at han ble skutt. Det var politimannen som løsnet skuddet som forklarte dette i lagmannsretten onsdag. Tiltalte skal ha sagt at han hadde krav på å vite hvem av de to politimennene som skjøt han.

– Det var først da jeg fikk litt «vibber» om at det kanskje ikke var noe særlig at noen visste hvem jeg var, sa politimannen.

Den tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen, og mener det aldri var meningen å forsøke å drepe politimannen. Har erkjente i ankesaken i dag, at han løsnet skudd, men ikke at det var forsøk på drap.

– Heldig at politiet var bevæpnet

Hendelsen natt til 26. juni var den første skuddvekslingen i Norge etter at ordningen med midlertidig, generell bevæpning av politiet ble innført.