Tiltalte lurte jenter med falske profiler

Rettssaken mot 20-åringen som er tiltalt for seksuell omgang med flere jenter under 16 år og for å ha presset jenter til å sende ham intime bilder har pågått i tre uker.

Det er spilt av avhør av de fleste av 39 fornærmede i saken. Noen av dem har også forklart seg i retten. 20-åringen fra Hedmarken har hatt kontakt med jentene via Snapchat, Kik, Skype, Facebook og Instagram.

Pågående

Chattelogger som er lagt fram i retten viser at han har vært svært pågående mot jenter for å få bilder av dem.

Han maste mye og spurte gjentatte ganger om jentene kunne sende ham intime bilder. Han sendte også intime bilder sjøl. De fleste jentene var i alderen 12–13 år.

Han utga seg for å være flere personer mot noen av jentene og opptrådte ofte som en snill gutt og en slem gutt. Jentene skjønte ikke at det var 20-åringen som gjemte seg bak de forskjellige brukernavnene. Sammen diskuterte de en annen bruker, som altså også var den tiltalte 20-åringen.

Ble lurt sjøl

Under rettssaken på fredag fortalte 20-åringen at noen hadde lurt ham med en falsk profil da han gikk på ungdomsskolen.

Han hadde kontakt med personen en lengre periode før han skjønte at vedkommende ikke var den han utga seg for. Da dommeren ville vite hvordan han opplevde å bli lurt, svarte han at han ble overrasket.

– Du ble altså lurt, men har du ikke gjort det samme sjøl? spurte dommer Bente Laforce.

– Jo, svarte 20-åringen.

Hun ville vite hvorfor han lurte jenter, når han hadde opplevd dette sjøl, men tiltalte hadde ikke noe svar på det. Til slutt sa han at han ikke ville snakke om det, og ingen kommentar da dommeren spurte videre.

– Er det vanskelig å svare på spørsmålene, spurte dommeren.

20-åringen nikket, mens han så ned i bordet.

Erkjenner noe

Det er til sammen 39 fornærmede i saken. Dette er jenter imellom 11 og 16 år. Noen av jentene skal han ha hatt seksuell omgang med. Den yngste var 13 år.

Han erkjente straffskyld på cirka halvparten av de over 80 postene i tiltalen.

Det er satt av seks uker til saken i Hedmarken tingrett.