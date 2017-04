Tiltalte hadde mange brukernavn på sosiale medier

20-åringen fra Hedmarken er tiltalt for en lang rekke lovbrudd deriblant voldtekt, seksuell omgang med jenter under 16 år og for å ha presset jenter til å sende ham intime bilder og filmer.

Det er 39 fornærmede i alderen 11 til 15 år i saken. Mange av bildene han fikk sendt via blant annet Snapchat lagret han på sin mobil.

– Jeg fant ut at det var lett, det ble en refleks. Jeg lagret alt mulig. Mye intimt, men også andre ting som jeg syntes var morsomt, sa 20-åringen under sin forklaring onsdag.

Da rettssaken startet i går erkjente han straffskyld for om lag halvparten på de 82 postene han er tiltalt for.

Aktiv på sosiale medier

Onsdag startet han sin forklaring og begynte med å fortelle om seg sjøl.

BISTANDSADVOKAT: Det er 39 fornærmede i saken, 33 av disse jentene har Inger Johanne Reiestad Hansen som bistandsadvokat. Foto: Linda Vespestad / NRK

Han fortalte blant annet at han slet på skolen og var mye borte da han gikk på videregående.

Da aktor Liv Hilde Nytrøen lurte på hva slags sosiale medier han brukte, ramset han opp blant annet Instagram, Tinder, Hot or Not, Skype, Snapchat, Kik og Facebook.

Mange brukernavn

Han skal ha operert med mange ulike brukernavn.

– Jeg husker ikke alle. Jeg har hatt mange, og skiftet ofte profil. Jeg klarer aldri å bestemme meg for hva slags navn jeg skal bruke. Jeg vil ikke ha et kjedelig navn, men et unikt, sa 20-åringen.

STORT BESLAG: Politiet beslagla cirka 50 lagringsmedier hos 20-åringen. Til sammen fant de 26 000 bilder og 1468 timer med filmer med ulovlig materiale. Foto: Politiet

Han opprettet også brukere som han brukte som «liksomvenner». Han forklarte at det begynte med en krangel på internett der andre dro inn venner, men siden han ikke hadde noen venner som støttet ham så opprettet han en fiktiv venn.

Ifølge tiltalen utga han seg for å være flere personer til noen av jentene. Overfor en jente skal han ha utgitt seg for å være seg sjøl, to andre gutter og en jente, og skal på denne måten fått fornærmede til å sende ham intime bilder.

Han skal også ha opptrådt som to gutter overfor en av jentene, der en av guttene truet med å skade den andre gutten hvis hun ikke sendte bilder. Ifølge tiltalen førte dette til at den 14 år gamle jenta sendte ham bilder av seg selv delvis og helt naken.