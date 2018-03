Tiltalt mor i nødsamtale: – Dette har pågått altfor lenge

– Det er en som har spist for lite her, sa moren da hun ringte etter ambulanse nyttårsaften 2015.

Lydloggen fra AMK ble fredag spilt av i retten uten kvinnen til stede. Hun uttalte tidligere på dagen at hun ikke orket å høre avspillingen. På lydopptakene ber den tiltalte kvinnen om hjelp fordi datteren ikke har det bra.

46-åringen forteller operatøren at datteren er bevisstløs, men puster. Operatøren ber kvinnen om å roe seg ned og legge 13-åringen i stabilt sideleie.

– Jeg har fått i henne litt sukkervann og juice, forteller kvinnen.

– Dette har pågått altfor lenge

Kvinnen forteller at datteren veier under 30 kilo og at hun har spist for lite i lang tid.

– Dette har pågått altfor lenge dessverre, gjentar kvinnen flere ganger.

I løpet av de over 30 minuttene samtalen varer, begynner den tiltalte moren i samråd med AMK-operatøren å utføre hjertekompresjoner fordi kvinnen forteller at datteren ikke puster.

– Hun puster ikke, roper kvinnen til operatøren.

Kvinnen avsluttet samtalen med AMK da ambulansen ankom hytta etter å ha hatt trøbbel med å finne frem. På spørsmål fra aktor Arne Ingvald Dymbe om hvordan hun oppfattet den tiltalte kvinnen, svarte operatøren at hun fremstod opprørt.

– Det er ikke så mange som er helt sånn, forklarte AMK-operatøren i retten.

AVSPILLING: Kvinnen ønsket ikke å være til stede i rettssalen under avspillingen av nødsamtalen med AMK. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Døde av avmagring

13 år gamle Angelica døde senere samme kveld. Obduksjonsrapporten viste at hun døde på grunn av avmagring. Jenta skal ha slitt med spiseforstyrrelser i flere år. Ifølge legejournalen hennes skal hun ha halvert vekten de fire siste månedene før hun døde. Da hun var hos fastlegen for siste gang ble den 13 år gamle jenta veid til 41 kilo. Da hun døde veide hun 21 kilo.