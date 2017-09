Tiltalt for overfallsvoldtekt i Trysil

I følge tiltalen overfalt mannen en kvinne nær en parkeringsplass i alpinanlegget i Trysilfjellet den 4. mars i år. Han la henne i bakken før han tvang henne inn i en bil der han voldtok henne.

Denne tiltalen kan gi mannen fengsel i inntil 15 år hvis han blir funnet skyldig.

Han har tidligere erkjent at de to hadde seksuell omgang, men hevder det var frivillig, i følge Østlendingen. Forsvareren til mannen, Nils Christian Nordhus, sier han er uskyldig.

– Han erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen. Han syns anklagen er forferdelig å leve med. Saken er en stor belastning, nærmest et slags mareritt for ham, sier Nordhus.

Vil ha ham løslatt

Forsvareren mener mannen må frifinnes. De har også bedt om at han skal slippes fri fra varetekt. Han har sittet fengslet siden to dager etter overfallet, da han ble pågrepet i Sverige.

Forsvarer Nordhus sier de mener han har sittet for lenge i varetekt og at det ikke er akseptabelt at han må sitte inne helt til saken kommer for retten.

– Grunnen til det er at han ikke får sin straffesak avgjort innen rimelig tid, sier Nordhus.

I følge forsvareren vil rettssaken trolig bli berammet til januar 2018.

Fra Sverige

Den tiltalte mannen i 30-åra er opprinnelig fra Palestina, men har bostedsadresse i Sverige. Han er også tiltalt for å ha kjørt mellom Sälen og Trysil den samme natten som voldtekten skal ha skjedd uten gyldig førerkort.

Kvinnen som i følge tiltalen ble voldtatt er fra Sverige. Hun har fått oppnevnt bistandsadvokat som tar vare på hennes interesser i saken.