Tiltalt for grovt ran – slo kvinne og bandt henne med tape

– Hun fikk en skade på en finger som hun måtte operere på sykehuset. Hendelsen har i ettertid vært tung å bære for henne. Hun fremstår som preget, og bekymret for å oppleve noe lignede på nytt igjen, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Henning Klauseie.

Ved 9-tida 2. mars i fjor tok to menn seg inn i gullsmedbutikken Gullhjørnet i Trysil. De slo innehaveren i ansiktet, bandt henne rundt hender, føtter og hals med tape. De surret også tape rundt munnen hennes og la henne på gulvet.

Fant DNA i fornærmedes ansiktet

STORE VERDIER: Ranere fikk med seg gullsmedvarer for 776 000 kroner da de ranet Gullhjørnet i Trysil i mars i fjor. Politiet anser ransutbytte som tapt. Foto: POLITIET

Ifølge tiltalen forsvant mennene fra stedet med varer for 776 000 kroner. Politiet mener at ransutbyttet raskt ble fraktet til Litauen og anser det som tapt.

I september ble en av de etterlyste mennene pågrepet av dansk politi. Nå er mannen i 30-årene fra Litauen tiltalt for grovt ran.

– I ansiktet hadde fornærmede DNA fra gjerningspersonen, samt at gjerningspersonen har lagt igjen sitt fingeravtrykk i butikken, derfor er vi sikre på at vedkommende har vært inne i butikken, utøvd vold mot fornærmede og vært med på å ta gjenstander fra butikken, sier Klauseie.

Mannen er avhørt av politiet, men ønsker ikke å si noen annet enn at han tar et ansvar for det som har skjedd, og ønsker å få strengest mulig straff, men han vil ikke si hva han tar ansvar for eller hva han mener skjedde i gullsmedbutikken.

– Streng straff

VIL HA STRENG STRAFF: Politiadvokat Henning Klauseie mener at mannen bør få en streng straff hvis han blir dømt. Foto: Linda Vespestad / NRK

Strafferammen for grovt ran er fengsel i inntil 15 år. Klauseie vil ikke si hva hans påstand blir under rettssaken, men legger ikke skjul på at det må streng straff til.

– Det er en brutalitet og en grad av profesjonell kriminell virksomhet vi ser her, og jeg tror en streng straff vil ha stor betydning for fornærmede i saken, men også for å sende et signal om at det ikke aksepteres å komme til Innlandet å begå denne typen handlinger.

Det er foreløpig ikke bestemt når rettssaken skal opp i Sør-Østerdal tingrett. Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra mannens forsvarer eller fornærmedes bistandsadvokat.

En mann er fortsatt på frifot og etterlyst for å ha vært med på ranet.