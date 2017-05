Mennene i 20-årene ble pågrepet i begynnelsen av februar etter at politiet fant store mengder tyvegods i kjelleren i boligen til en av mennene i Solør.

Politiet fant fram til mennene etter at et overvåkningskamera på en hytte hadde tatt bilde av en bil, som deretter ble gjenkjent av politiet i Solør.

Mange innbrudd

Nå er det tatt ut en lang tiltale mot de to mennene. Mannen som bor i Solør er tiltalt for 27 hytteinnbrudd og åtte forsøk. Den andre mannen er tiltalt for 21 hytteinnbrudd og 5 forsøk. Begge er tiltalt for grovt heleri.

– Det er en alvorlig sak. Vi har sett dommer fra Høyesterett hvor Høyesterett har utmålt flere års fengsel for tolv hytteinnbrudd. I denne saken er det betydelig mer. Så det er grunn til å tro at det er en betydelig straff i vente for de to tiltalte, dersom de blir domfelt etter tiltalen slik den står i dag, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Innbruddene skjedde imellom september og januar. Listen over hva som er stjålet er lang.

Ifølge tiltalen er det snakk om blant annet gressklipper, motorsag, gassflasker, tv, aggregat, sirkelsag, brannslukningsapparat, oppbevaringsbokser, akevitt, sjokolade, klær, sengetøy, sekker og sko.

TYVEGODS: Politiet fant store mengder tyvegods hjemme hos en av mennene som bor i Solør. Foto: Politiet

Nekter

Begge mennene nekter for at de har noe med saken å gjøre.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og har avgitt forklaring til politiet. Utover det har jeg ingen kommentar, sier advokat Alexander Behrang Mardazad, som forsvarer mannen som bor i Solør.

Forsvareren til den andre mannen, Sigurd Klomsæt, sier hans klient er uskyldig.

Politiet mener de har flere bevis som knytter de tiltalte til saken.

– Det er snakk om tekniske bevis, innslag på mobiltelefon, bilder og noe sprikende forklaring dem imellom om hva de har gjort. I tillegg var kjelleren til den ene mannen relativt godt pakket med tyvegods fra Trysil, sier politiadvokat Henning Klauseie.

Tyvegods

Fortsatt er det mye tyvegods politiet ikke vet hvem tilhører, og politiadvokaten oppfordrer hytteeiere som oppdager at det har vært innbrudd på deres hytte om å ta kontakt med politiet.

– Vi har en del gods som vi ikke klarer å spore tilbake til innbrudd vi allerede har fått anmeldelse på, og det tyder på at det kan være forhold som vi ennå ikke har oppdaget.