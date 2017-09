Tiltalt for å ha forgiftet medelev på folkehøgskole

Mannen er tiltalt for kroppskrenkelse med særlig farlig redskap, og mot en forsvarsløs person.

Det var fredag den 15. januar i 2016 at forgiftningen skjedde på skolen i Lillehammer.

I følge tiltalen blandet mannen minst 100 ml frostvæske i en 1 1/2 liters flaske Pepsi Max som han satte i kjøleskapet til medeleven sin. Medeleven drakk av flasken, kastet opp og risikerte alvorlig forgiftning.

Han måtte legges inn på sykehus til observasjon, men ble ikke alvorlig skadet.

Alvorlig sak

Den tiltalte mannen ble pågrepet på skolen samme kveld og varetektsfengslet i tre uker.

– Det er en alvorlig siktelse. Det er snakk om forsøk på grov kroppsskade, sa politiadvokat Jacob Bergh-Jacobsen i Innlandet politidistrikt da.

Nå er mannen i 20-åra altså tiltalt. I retten kan det bli lagt ned påstand om erstatning og oppreisning til mannen som ble forgiftet.

Spesiell sak

Advokat Lorenz Stavrum har vært bistandsadvokat for den fornærmede eleven fram til nå. Han forteller at eleven ikke ble alvorlig skadet, men at det har vært en spesiell sak.

– Han vil gi sin forklaring av det som skjedde i retten, sier Stavrum.

Der vil et eventuelt motiv også kunne komme fram. Rettsaken er berammet til 14. desember i Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Elevkullet som ble berørt av hendelsen går ikke på Nansenskolen lenger.

.