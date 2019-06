Tiltalen ble oversendt fra Riksadvokaten onsdag. Den nå 17 år gamle gutten er tiltalt på to punkter:

For å ha drept en person

For grovt å ha skadet en annen person med kniv.

Tiltalen beskriver omfattende vold mot den 16 år gamle jenta. Hun ble drept med flere knivstikk i overkropp, hode og hals, og døde ifølge påtalemyndigheten av forblødning kort tid etter knivstikkingen.

Utelukker ikke fengselsstraff med forvaring

Aktor i saken, statsadvokat Jo Christian Jordet, sier at grunnen til at de falt ned på at tiltalte var psykotisk, var at det ikke var tilstrekkelige bevis for at han ikke var det.

– Det er likevel lagt ned forbehold i tiltalen om at det likevel kan bli nedlagt påstand om fengselsstraff, forklarer Jordet.

Hvis retten mener at tiltalte ikke var psykotisk, kan han altså bli dømt til fengselsstraff. Strafferammen for gjerningspersoner under 18 år, som har begått drap, er 15 år. Jordet opplyser at forvaring også kan bli aktuelt.

– Påtalemyndigheten mener at det er en fare for gjentakelse, derfor kan forvaring være en aktuell straff, sier Jordet.

Guttens forsvarer Nora Hallén sier til NRK at hun ikke vil kommentere tiltalen nå.

Ber om lukkede dører

Bistandsadvokaten til den avdødes familie, Nina Braathen Hjortdal, har bedt om lukkede dører under deler av rettssaken.

Rettssaken starter 17.juni på Lillehammer.

Braathen Hjortdal sier til NRK at hun har begjært lukkede dører under forklaringene til de fornærmede, og til vitner knyttet til personlige forhold i saken.

Det er ventet stort medieoppbud og oppmerksomhet rundt den to uker lange rettssaken.

Tidligere klassekamerater av den avdøde jenta og den tiltalte gutten har tidligere uttalt at de gruer seg til saken starter.

Hadde Youtube-konto med drapsvideoer

Det var den 31.oktober i fjor at 16 år gamle Laura Iris Haugen ble funnet knivdrept rett ved hjemmet sitt på Vinstra.

Politiet satte i gang en omfattende etterforskning på tettstedet i Gudbrandsdalen.

Den da 16 år gammel gutten ble etter kort tid pågrepet og siktet for drapet.

I tillegg til drap er gutten også tiltalt for grov vold etter å ha knivstukket en mannlig nabo i beinet. Mannen skal ha kommet til for å forsøke å forhindre drapet. Han ble ikke alvorlig skadet.

Tenåringen skal etter det NRK kjenner til ha hatt en egen Youtube-kanal med videoer av drap og skoleskytinger. Videoene ble lagt ut så sent som uken før drapet. Politiet har bekreftet at guttens datavaner er en del av drapsetterforskningen.

OMFATTENDE ETTERFORSKNING: Store politistyrker og etterforskere fra Kripos gjorde undersøkelser på åstedet midt i boligstrøket Sorperoa i dagene etter drapet. En geoscanner ble blant annet tatt i bruk. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Foreløpig rapport: Ikke strafferettslig tilregnelig

Tenåringsgutten, som er hjemmehørende på Vinstra, har vært varetektsfengslet på en barnevernsinstitusjon siden drapet.

I april viste en foreløpig sakkyndigrapport at han ikke er strafferettslig tilregnelig.

I den siste fengslingskjennelsen fra begynnelsen av juni kommer det frem at gutten har vist interesse for ekstrem vold etter at han første gang ble varetektsfengslet 2.november.2018.

Ifølge VG går det frem av en fengslingskjennelse fra 20. mai at statsadvokaten foreslår at påtalemyndigheten legger ned påstand om forvaring, dersom retten skulle komme til at 17-åringen er strafferettslig tilregnelig.

Dersom retten mener at gutten var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, vil tvungent psykisk helsevern være aktuelt.

