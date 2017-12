To av de pågrepne er fra Østfold, en fra Akershus og en fra Eidskog. Mennene er i aldersgruppen 19–39 år og har kjennskap til hverandre. Dette kom frem på en pressekonferanse på Kongsvinger politistasjon onsdag morgen.

Gjennombrudd



– I sommer fikk vi et gjennombrudd. Etterforskingen ledet til at vi nå har fire personer som er siktet i saken, sier politiadvokat Ellen Malmberg.



Den første personen ble pågrepet i august, ca. ett år etter ranet. Sistemann ble pågrepet 4. desember.



Politiet mener det bare var disse fire med på selve ranet. De utelukker ikke at det har vært flere personer med på planlegging og de kan ikke utelukke flere arrestasjoner.



– Ranet ble utført på en svært brutalt, fornærmende ble påført alvorlig skader. Sier politioverbetjent ved Kongsvinger politistasjon Ingar Høye.



Politiet forventer at hovedforhandling i retten vil skje våren 2018. På grunn av saken fortsatt etterforskes kan de ikke komme med detaljer rundt hva som ble stjålet. De fire mennene som er kjenninger av politiet er siktet for grovt ran med strafferamme på 15 år.



Saken oppdateres.