Tilbake i lagmannsretten som frifant ham

– Dette er fjerde gangen han er i retten. Saken hans har vært prøvd for tingretten, lagmannsretten, Høyesterett og nå tilbake til lagmannsretten. Dette er en belastende prosess for ham som har pågått i over tre år, sier forsvarer Jørn Mejdell Jakobsen.

Sven Ove Nordsveen fra Engerdal var en av seks menn som var tiltalt for å ha forsøkt å felle tre ulver i Elverum i februar 2014, eller medvirkning til dette.

Tiltalt for medvirkning

De var tiltalt etter straffelovens paragraf 152b. Nordsveen var tiltalt for medvirkning, og hadde en perifer rolle i saken. Han skal ha forsøkt å skaffe hunder til jakta.

Ifølge tiltalen spurte en av de andre tiltalte Nordsveen om han kunne spørre en hunde-eier om han kunne delta på jakta med to av sine hunder. Ifølge tiltalen gjorde Nordsveen dette, men hunde-eieren deltok ikke på jakta.

– Han står på det samme ståstedet som han har gjort hele tiden, at han ikke har gjort noe ulovlig, har ikke gjort noe galt. Dermed nekter han straffskyld, sier Mejdell Jakobsen.

Dømt og frifunnet

Fem av de seks ble dømt i tingretten i mai 2015. Nordsveen ble dømt til fengsel i seks måneder og tap av jaktrett i to år.

Alle de fem anket saken til lagmannsretten, som dømte fire av dem og frifant Nordsveen i april 2016.

Årsaken var at lagmannsretten dømte de fire etter naturmangfoldloven, og man kan ikke dømmes for medvirkning til brudd på den. Brudd på naturmangfoldloven gir lavere straff enn brudd på straffeloven.

Opphevet frifinnelse

Økokrim anket frifinnelsen av Nordsveen videre til Høyesterett, som opphevet frifinnelsen.

ØKOKRIM: Politiadvokat i Økokrim Inge Svae-Grotli er aktor i saken. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Høyesterett mente at lagmannsretten tolket loven feil og at det er straffeloven som må brukes, ikke naturmangfoldloven. Dermed må lagmannsretten behandle saken mot Nordsveen på nytt.

– Det har vært en tung tid for både ham og hans familie. Jeg håper at det er siste runde vi har nå, og at min klient endelig kan bli ferdig med saken, sier Mejdell Jakobsen.

Aktor og politiadvokat i Økokrim, Inge Svae-Grotli, vil ikke kommentere saken før rettssaken har startet.